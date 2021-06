Polizeiautos stoßen auf Kreuzung zusammen - fünf Beamte verletzt

Ein ziviles Fahrzeug der Polizei steht nach einer Kollision mit einem Streifenwagen auf einer Straße in Viersen.

Mönchengladbach - In Viersen in Nordrhein-Westfalen sind zwei Polizeifahrzeuge während einer Einsatzfahrt auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Fünf Beamte wurden verletzt, wie die Polizei Mönchengladbach in der Nacht zum Donnerstag mitteilte.

Ein Streifenwagen und ein ziviles Einsatzfahrzeug waren mit Blaulicht auf dem Weg zu dem selben Einsatz, als es zu dem Zusammenprall kam. Ein 26-jähriger Beamter der Viersener Polizei wurde schwer verletzt. Sein 25-jähriger Kollege sowie die drei 21 bis 28 Jahre alten Insassen des Streifenwagens aus Mönchengladbach erlitten leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (afp)