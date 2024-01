Leipzig - Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Kastenwagen der Bereitschaftspolizei verunglückt. Vier Polizisten seien verletzt worden, teilte die Polizei Leipzig am Donnerstagabend mit. Der Wagen war demnach mit Blaulicht unterwegs und fuhr aufgrund des Verkehrs über die Straßenbahnschienen. Dabei kam das Auto ins Rutschen und stieß gegen einen Baum, eine Metallschutzplanke, einen Fahrradständer und einen Betonmast. Der 24 Jahre alte Fahrer und drei weitere Insassen wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben in der Nähe des Leipziger Zoos. Die Schadenshöhe ist noch unklar.