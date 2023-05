Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Goslar - Ein Polizeiauto ist auf dem Weg zu einem Einsatz in Goslar mit einem Kleinwagen zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Donnerstagmorgen wurden drei Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 28 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagens sowie die beiden Polizisten im Alter von 24 und 33 Jahren kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Der Unfallhergang war am Donnerstagnachmittag den Angaben nach noch nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Polizeiauto mit Blaulicht, als es mit dem Kleinwagen auf einer Kreuzung zusammenprallte, wie die Polizei mitteilte. Dadurch wurde der Kleinwagen gegen ein weiteres Auto geschoben. Der 48 Jahre alte Fahrer des dritten Autos blieb unverletzt.

Die Schäden an den Autos lagen den Angaben nach im vier- bis fünfstelligen Bereich. Keins war mehr fachtüchtig, alle Wagen wurden abgeschleppt.

Der Grund des Einsatzes - ein Einbruchsalarm - stellte sich im Nachhinein als Fehlalarm heraus, wie ein Polizeisprecher sagte. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Polizei Bad Harzburg.