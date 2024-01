Gera - Ein Jugendlicher ist in Gera von einem zivilen Polizeiauto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll der 13-Jährige am Samstagabend plötzlich auf eine Straße gerannt sein, wo es zum Zusammenstoß mit dem Wagen kam. Der Jugendliche wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an, hieß es.