Polizei zu Tat an Holocaust-Denkmal: Mann mit Blut an Händen

Nach der Attacke am Holocaust-Denkmal in Berlin hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Berlin - Der mutmaßliche Täter der Attacke am Holocaust-Denkmal in Berlin hat nach Polizeiangaben Blut an den Händen gehabt. „Und das war für die Kräfte natürlich der ausschlaggebende Moment, um sofort hier zuzugreifen, eine Festnahme durchzuführen“, sagte Polizeisprecher Florian Nath am Abend. Der Mann soll das Opfer, ein 30 Jahre alter Tourist aus Spanien, schwer verletzt haben.

Der mutmaßliche Täter sei zu Boden gebracht und gefesselt worden, so der Polizeisprecher. „Der Festgenommene ist den Kräften sofort aufgefallen, weil er hier über die Straße geschritten ist.“ Die Polizei nahm den Verdächtigen knapp drei Stunden nach der Alarmierung fest. Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach dem Mann gesucht.