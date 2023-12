Berlin - Die Berliner Polizei ist am Samstag zu einem Einsatz an einer Bankfiliale in Friedrichshagen gerufen worden. Nach Angaben eines Sprechers hatte sich ein Mann aus bislang unbekannten Gründen im Vorraum der Filiale „verschanzt“. Die Polizei war mit einem Spezialeinsatzkommando vor Ort. Ein Bankautomat soll beschädigt worden sein. Weitere Informationen wurden am Nachmittag noch nicht bekannt. Der Vorfall soll sich um die Mittagszeit ereignet haben, am späteren Nachmittag sprach die Polizei von einem beendeten Einsatz.