Magdeburg - Zum Europäischen Tag des Notrufs haben Polizeidienststellen in Sachsen-Anhalt mehr Respekt für Rettungskräfte gefordert. Gewalt gegen Rettungskräfte gehe gar nicht, schrieb die Polizei Halle am Sonntag auf X. „Sie begeben sich in Gefahr, um anderen zu helfen. Viele von ihnen im Ehrenamt.“ Die Polizei Stendal forderte Menschen auf, Zivilcourage zu zeigen, wenn es zu Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte komme. Dies fange auch schon bei Beleidigungen an.