Burg - In mehreren Orten in Sachsen-Anhalt hat die Polizei am Wochenende E-Scooter und Mopeds kontrolliert, die ohne Versicherungsschutz unterwegs waren. Unter anderem in Wittenberg und Burg seien entsprechende Strafverfahren gegen die Fahrer der Roller eingeleitet worden, teilten die zuständigen Polizeidienststellen mit. Ein Sprecher des Polizeireviers Jerichower Land wies darauf hin, dass seit Anfang März ein neues Versicherungsjahr begonnen habe. Mofas, Mopeds oder E-Scooter müssten jetzt ein blaues Versicherungskennzeichen haben.