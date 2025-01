Bad Klosterlausnitz/Erfurt - Polizei und der Deutsche Wetterdienst warnen vor stellenweise glatten Straßen in Thüringen. Wozu die Glätte führen kann, hat sich mancherorts in Thüringen schon gezeigt. So verletzte sich etwa ein 20 Jahre alter Motorradfahrer, als er am Donnerstagabend in Bad Klosterlausnitz (Saale-Holzland-Kreises) auf eisglatter Straße in einer Kurve ausrutschte.

Auch im Landkreis Sonneberg krachte es bereits am Donnerstag auf rutschigen Straßen, wie die Polizei weiter mitteilte: Bei Neuhaus am Rennweg geriet eine 53-jährige Autofahrerin aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte in den Gegenverkehr. Dort stieß ihr Wagen mit dem eines 79-jährigen Fahrers zusammen. Sowohl die 53-Jährige als auch ihre 74-jährige Beifahrerin wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weil sie laut Polizei zu schnell auf winterglatter Straße unterwegs war, kam auch eine junge Autofahrerin bei Föritztal von der Straße ab und verletzte sich dabei leicht.

Die für den Straßenverkehr fordernde Witterung hält laut DWD auch noch an. In der Nacht zu Samstag sei etwa mit Minustemperaturen zu rechnen, heißt es auf der Website des DWD. Der Samstag soll bei Temperaturen von maximal null bis zwei Grad, vielen Wolken und etwas Sonne zumindest meist niederschlagsfrei bleiben. Am Sonntag fällt verbreitet Schnee, der später in Regen übergeht. Die Temperaturen steigen auf bis zu sechs Grad. In den Kammlagen der Mittelgebirge soll es wieder stürmisch werden.