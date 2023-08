Dresden - Die Polizei warnt Lastwagen- und Transporterfahrer an den Autobahnen 4 und 17 vor einer Diebstahlmasche. Erst am Dienstag habe es auf einem Parkplatz zwischen Nossen und Döbeln wieder einen Fall gegeben, bei dem ein schlafender Fahrer am frühen Morgen von unbekannten Tätern geweckt wurde. Sie lockten den 39-Jährigen unter dem Vorwand, es sei etwas nicht in Ordnung, aus seinem Wohnmobil, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dann habe einer der Täter eine Tasche mit 17.000 Euro und Dokumenten aus dem Fahrzeug gestohlen.

Die Polizei macht mit Plakaten und Flyern auf diese Masche aufmerksam. Die Warnungen, die es unter anderem in Englisch, Rumänisch und Polnisch gebe, würden regelmäßig an Raststätten entlang der Autobahnen verteilt.