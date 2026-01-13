Was gestern noch sicher war, ist heute tückisch: Steigende Temperaturen lassen Berlins Eisflächen gefährlich dünn werden. Eltern sollten besonders aufmerksam sein.

Berlin - Angesichts des Tauwetters hat die Berliner Polizei vor Lebensgefahr auf zugefrorenen Seen gewarnt. „Betreten Sie keine Eisflächen“, schrieb die Polizei im Internet. Die gefrorenen Gewässer verlören mit den steigenden Temperaturen rasch ihre Tragfähigkeit. „Was gestern noch sicher wirkte, kann heute schon tückisch und dünn sein.“

Besonders im Uferbereich und an Stellen mit Strömungen werde es zuerst kritisch. Kinder sollte man nicht ohne Aufsicht an Gewässern spielen lassen und auch andere Menschen warnen. „Ein Schritt aufs Eis kann einer zu viel sein.“