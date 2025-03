Schon seit längerem nutzen Betrügerbanden die Arglosigkeit mancher älterer Menschen aus. Am Telefon geben sie sich als naher Verwandter aus, der Geld braucht. Immer wieder fällt jemand darauf herein.

Berlin - Angesichts zahlreicher Betrugsfälle vor allem bei älteren Menschen hat die Berliner Polizei dringend vor sogenannten Schockanrufen gewarnt. In dieser Woche habe man eine deutliche Zunahme von Anzeigen zu diesem Kriminalitätsphänomen registriert, teilte die Polizei am Freitag mit. Darunter waren demnach zuletzt mehrere Fälle mit Schadenssummen über hunderttausend Euro.

So hätten Betrüger am Donnerstag eine 84-Jährige in Charlottenburg angerufen. Ihr angeblicher Enkel habe unter Tränen von einem angeblichen schweren Verkehrsunfall gesprochen. Ein angeblicher Polizist meldete sich ebenfalls und sagte, man brauche eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro.

Die Frau habe einem unbekannten Mann eine Tüte mit einem vierstelligen Bargeldbetrag, Uhren und Schmuck übergeben. Erst als der Enkel nicht bei ihr Zuhause erschien, bemerkte die Frau den Betrug.