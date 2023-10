Polizei verstärkt in der Halloween-Nacht unterwegs

Berlin - Die Berliner Polizei wird ihre Präsenz im Stadtgebiet wegen Halloween am Dienstagabend verstärken. „Aufgrund der Erfahrungen des Vorjahres und aus der Silvesternacht sowie den jüngsten Ereignissen ist die Polizei Berlin entsprechend sensibilisiert“, sagte ein Behördensprecher. Auch jüngste Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt spielten bei der Einsatzplanung eine Rolle.

Konkrete Angaben zu örtlichen Schwerpunkten machte der Polizeisprecher nicht. Auch, wie viele Polizistinnen und Polizisten in Zivil oder Uniform unterwegs sein werden, sagte er nicht.

Im vergangenen Jahr hatte die Polizei ihre Präsenz erhöht, nachdem 2021 in der Halloween-Nacht vor allem junge Randalierer in mehreren Stadtteilen Böller, Flaschen und Eier auf Polizisten geworfen hatten. Autos und ein Bus der BVG wurden ebenfalls attackiert. Auch 2022 kam es in den Stadtteilen Gesundbrunnen, Neukölln, Gropiusstadt und Prenzlauer Berg zu Ansammlungen von Personengruppen. Pyrotechnik krachte, Kinder und Jugendliche warfen Eier auf vorbeifahrende Autos.