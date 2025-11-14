Wer an diesem Wochenende am Berliner Hauptbahnhof ist, dem dürften die ein oder anderen Polizeibeamten auffallen. Was steckt dahinter?

Die Aktion soll für mehr Sicherheit an den Bahnhöfen sorgen. (Archivbild)

Berlin - Die Bundespolizei ist an diesem Wochenende verstärkt am Berliner Hauptbahnhof im Einsatz. Die Aktion vom 14. bis 16. November ist Teil eines bundesweiten Schwerpunkteinsatzes an mehr als zehn Bahnhöfen in ganz Deutschland, wie die Behörde mitteilte. Ziel ist es, Gewaltdelikte zu verhindern, Tatverdächtige frühzeitig zu erkennen und das Sicherheitsgefühl von Reisenden sowie Beschäftigten im Bahnbereich zu stärken.

Im Fokus stehen laut Bundespolizei insbesondere Bahnhöfe in Großstädten und in mittelstädtischen Gebieten, an denen es in der Vergangenheit wiederholt zu Vorfällen kam. Geplant sind dort verstärkte Streifen und Kontrollen im Bahnhofsgebiet.

Unterstützt werden die örtlichen Dienststellen von Kräften der Bundesbereitschaftspolizei. Für den Berliner Hauptbahnhof gilt zudem eine Allgemeinverfügung, die das Mitführen gefährlicher Gegenstände verbietet.