Ein Mann wird in den frühen Morgenstunden in Neukölln überfallen und ausgeraubt. Auch Monate später sind die Täter nicht gefasst. Nun gibt es Fotos.

Berlin - Nach einem Raubüberfall in Berlin-Neukölln vor einem Jahr erhofft sich die Polizei Hinweise auf die Täter durch die Veröffentlichung von Fotos. Auf den Bildern aus Überwachungskameras einer U-Bahn-Station sind zwei Männer zu sehen. Sie sollen nach Polizeiangaben am 12. Februar 2024 in den frühen Morgenstunden einen 31-Jährigen in der Selchower Straße ausgeraubt haben.

Einer der Angreifer soll dabei auf dem Oberkörper des Opfers gekniet und der zweite dessen Beine fixiert haben. Die Täter raubten das Portemonnaie des 31-Jährigen und flüchteten. Später wurde laut Polizei mit Bankkarten daraus Geld von dem Konto abgehoben.