Alfhausen - Nach dem Stallbrand mit mehreren toten Tieren in Alfhausen im Landkreis Osnabrück in der Nacht zum Montag geht die Polizei von Brandstiftung aus. Daher sei man auf der Suche nach Zeugen, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Der Brand hatte einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit über 100 Einsatzkräften ausgelöst. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, habe die Feuerwehr zahlreiche Hühner, Gänse, Ponys, Kaninchen und Meerschweinchen aus dem brennenden Gebäude gerettet. Nicht alle konnten demnach rechtzeitig herausgeholt werden.