Nun gibt es Gewissheit: Die zwei am Bodensee vermissten Segler sind tot.

Konstanz/Münsterlingen - Die zwei am Bodensee vermissten Segler sind tot. Die beiden Männer wurden am Samstagmittag vor Münsterlingen in der Schweiz gefunden, wie die deutsche und schweizerische Polizei gemeinsam mitteilte. Die 38- und 39-jährigen Deutschen hätten nur noch tot geborgen werden können.

Die zwei Segler wollten demzufolge am Freitag mit einem Schiff von Friedrichshafen nach Konstanz segeln. Als sie dort nicht eintrafen, wurden sie bei der Polizei in Deutschland als vermisst gemeldet. Am Samstagmorgen hätten Zeugen dann das gekenterte Boot der Männer entdeckt. Im Anschluss suchten Einsatzkräfte nach den Vermissten. Zur Klärung der Umstände hat die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen ein Verfahren eröffnet.

Die beiden Männer wollten nach Angaben des Ausrichters an der „Regatta der Eisernen“ teilnehmen. Der für Samstag geplante Wettbewerb war daraufhin abgesagt worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.