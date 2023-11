Nordenham/München - Im Kampf gegen internationale Schleuserbanden haben Ermittler aus München in Nordenham einen 25-Jährigen verhaftet. Der Mann soll seit mindestens 2022 in einem international agierenden Schleusernetzwerk tätig sein, wie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung München am Mittwoch mitteilte. Als Kopf einer Gruppe von Schleusern soll der Verdächtige auf der sogenannten Balkan-Route, an der Grenze zwischen Serbien und Ungarn, Migranten bei der illegalen Einreise geholfen haben.

Rund 40 Beamte der Bundespolizei, darunter auch Spezialkräfte, waren an dem Einsatz im Landkreis Wesermarsch beteiligt. Die Polizisten stellten dabei auch Mobiltelefone, Speichermedien und schriftliche Unterlagen sicher. Die Ermittlungen und die Auswertung der gesicherten Beweismittel dauern den Angaben zufolge noch an.