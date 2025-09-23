Einsteigen, aussteigen, sichtbar bleiben: In Brandenburg sollen die neuen Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie sicher durch den Verkehr kommen.

Viele Kinder nehmen im ländlichen Brandenburg mit dem Bus ihren Schulweg auf sich. (Archivbild)

Geltow - In verschiedenen Kommunen in Brandenburg will die Polizei mit den frisch eingeschulten Erstklässlern in den kommenden Tagen das richtige Verhalten am Schulbus üben. Es gehe darum, auch ohne Begleitung der Eltern den Bus nutzen zu können, sagte eine Sprecherin der Polizei. Zum Einsatz kommt dafür ein echter Linienbus.

„Wir fahren mit den Kindern eine Runde Bus“, sagte die Polizeisprecherin zu der heutigen Aktion in Geltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark). Dann werde ein Halt an einer Haltestelle an einer ruhigen Stelle geübt - inklusive Ein- und Aussteigen. Die Kinder sollen zudem lernen, wie sie im Verkehr sichtbar bleiben.

Das Projekt für die Erstklässler gibt es nach Angaben der Sprecherin schon lange und wird meist von der Polizei und den regionalen Busunternehmen zu Beginn des Schuljahres durchgeführt.