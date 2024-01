Bischofswerda - Nach der tödlichen Auseinandersetzung am Wochenende in Bischofswerda (Landkreis Bautzen) hat die Polizei die Bevölkerung nach Zeugenhinweisen gebeten. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit. Demnach war es am Wochenende auf dem Altmarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen, wobei ein 50-Jähriger starb und ein 18-Jähriger schwer verletzt wurde. Am Montag nahmen die Beamten einen 44 Jahre alten Mann vorläufig fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Die genauen Hintergründe sind bislang unklar.