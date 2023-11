Braunschweig - Nach einer schweren Körperverletzung in Braunschweig sucht die Polizei nach Zeugen. Bereits am vergangenen Samstag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei ein 56-Jähriger schwer im Gesicht verletzt wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach bisherigen Polizeierkenntnissen saß der Mann mit den späteren drei mutmaßlichen Tätern zusammen in einem Lokal. Aus noch unbekannten Gründen entwickelte sich eine Auseinandersetzung, bei der zu dritt auf das Opfer eingewirkt wurde. Einer zog demnach den Mann zu Boden und hielt ihn fest, ein anderer schlug mehrfach mit den Fäusten auf ihn ein und ein dritter trat dem Mann auf den Kopf.

Alle drei Täter verließen danach das Lokal. Das Opfer verließ die Gaststätte zunächst eigenständig, wurde aber kurze Zeit später an einer Haltestelle auf dem Boden liegend von Passanten gefunden. Diese riefen die Polizei und einen Rettungswagen. Der Polizei zufolge kam das Opfer mit massiven Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der 56-Jährige bleibende Schäden der Augenpartie behalte, hieß es von der Polizei.