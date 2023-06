Senftenberg - Die Polizei sucht am Senftenberger See in Südbrandenburg (Oberspreewald-Lausitz) einen Kajakfahrer. Am Ufer sei im Schilf am Donnerstag ein verlassenes Kajak entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Darin hätten Beamte Kleidung und einen Autoschlüssel gefunden, der zu einem am Ufer geparkten Wagen passe. Darüber sei der 51 Jahre alte Halter festgestellt worden, erklärte die Sprecherin. Eine Suche mit Hilfe eines Spürhundes an Land und mit einem Polizeihubschrauber habe kein Ergebnis gebracht. Die Suche nach dem Mann werde am Freitag fortgesetzt. Zuerst hatte der RBB (online) berichtet.