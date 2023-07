Leipzig - Über ein Onlineportal sucht die Polizei in Leipzig nach Hinweisen zu den Geschehnissen am sogenannten „Tag X“. An diesem Tag, dem 3. Juni, kam es während der linksextremistischen Proteste in Leipzig zu einer Vielzahl von Straftaten. Darunter seien auch zielgerichtete Gewaltstraftaten gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gewesen, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig am Freitag. Bürgerinnen und Bürger sollen über das Portal Videomaterial, Fotos und sonstige Hinweise übermitteln. Persönliche Hinweise können bei der Leipziger Kriminalpolizeiinspektion gegeben werden.

Die Demonstrationen am ersten Juni-Wochenende waren eine Reaktion auf das Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten. Am Samstag nach Verkündung des Urteils waren Polizisten in Leipzig mit Steinen und Böllern angegriffen worden. Mehr als 1000 Demonstrierende wurden in einem Polizeikessel festgehalten, darunter auch Minderjährige. Das Verhalten der Polizei war von zahlreichen Parteien und Organisationen kritisiert worden.