Berlin - Nach einem Einbruch in Berlin-Reinickendorf sind vier Männer festgenommen worden. Wie die Berliner Polizei am Ostermontag mitteilte, waren die Täter am Morgen in der Münchener Straße im Ortsteil Frohnau in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Eine 42-Jährige habe dies über eine installierte Videoüberwachung beobachtet und die Polizei gerufen. Beamte nahmen vor Ort zwei Verdächtige im Alter von 19 und 22 Jahren an einem in unmittelbarer Nähe geparkten Transporter fest.

Bei der Suche nach den beiden anderen mutmaßlichen Tätern wurde dann ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Dieser spürte die Männer nach Angaben eines Polizeisprechers dann mit Hilfe einer Wärmebildkamera auf. Die 21 und 22 Jahre alten Männer wurden ebenfalls festgenommen. Im Transporter fanden die Polizisten den Angaben zufolge Diebesgut. Zuvor hatte die „B.Z.“ von dem Vorfall berichtet. Gegen alle vier Männer werde nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt, hieß es.