Potsdam - Die Polizei hat mit vielen Einsatzkräften, Hunden und Drohnen nach dem verurteilten Straftäter gesucht, der in Sicherungsverwahrung saß und seit mehr als einer Woche auf der Flucht ist. Das teilte die federführende Polizeidirektion West am Freitagnachmittag mit. Zudem werde im Umfeld des Mannes ermittelt. Die Polizei überprüft auch Kontaktadressen. Trotz der bundesweiten Fahndungsmaßnahmen, die offen und verdeckt liefen, konnte die Polizei den 64-Jährigen bislang aber nicht aufspüren. Die Ermittler setzen weiterhin auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Die Polizei appellierte zugleich, nicht verifizierte Meldungen nicht in den sozialen Netzwerken zu verbreiten. „Diese helfen nicht beim Ergreifen des Flüchtigen und erschweren zudem die Ermittlungen der Kriminalpolizei“, teilte die Polizei mit. Sie warnte vor Falschmeldungen in Chatgruppen, wonach ein entflohener Sexualstraftäter versucht haben soll, vor einem Krankenhaus in Berlin-Tempelhof ein Kind zu entführen. Hinweise auf Entführungsversuche hatte die Polizei nicht.

Der verurteilte Straftäter, der wegen Totschlags und Sexualstraftaten zu einer hohen Freiheitsstrafe verurteilt worden war, kam nach seiner Haftzeit in die Sicherungsverwahrung nach Brandenburg an der Havel. Am Mittwoch vergangener Woche bekam er Ausgang und war in Begleitung zweier Justiz-Bediensteter in Berlin. Im Europa-Center in der Nähe der Gedächtniskirche konnte er bei einem Toilettengang entkommen.