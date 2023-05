Magdeburg - In Magdeburg hat die Polizei einen Transporter mit über 20 gestohlenen Fahrrädern gestoppt. Die Beamten hatten von einem Zeugen den Hinweis bekommen, in dem Wagen könnte sich ein hochwertiges, als gestohlen gemeldetes Lastenfahrrad befinden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der Kontrolle am Samstagabend entdeckten die Polizisten tatsächlich das hochwertige Rad sowie die übrige Beute. Alle Fahrräder wurden sichergestellt, um die Eigentumsverhältnisse zu ermitteln. Die 58 und 23 Jahre alten Männer, die mit dem Transporter unterwegs waren, wurden vernommen und mussten eine Sicherheitsleistung hinterlegen, bevor sie wieder ihrer Wege gehen durften.