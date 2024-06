Molauer Land - Polizei und Feuerwehr haben im Burgenlandkreis Cowboys spielen müssen: Die Helfer fingen spät am Freitagabend drei Pferde in der Ortslage Abtlöbnitz im Molauer Land ein. Die Tiere waren zuvor auf einer Bundesstraße unterwegs gewesen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Pferdebesitzer konnte bislang nicht ermittelt werden. Das Ordnungsamt organisierte einen Stall mit Futter und Wasser, wo die Tiere vorübergehend untergebracht werden können.