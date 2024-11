Halle - Ein 39-jähriger Mann ist in Halle mit einem gestohlenen Motorrad in ein haltendes Auto gefahren und anschließend vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, erkannte der Autofahrer am Samstagvormittag das Motorrad und vermutete, dass es sich um das wenige Tage zuvor gestohlene Motorrad eines Bekannten handelte. Am Donnerstag hatte die Polizei über den Diebstahl eines Motorrads in Teutschenthal (Saalekreis) informiert.

Nach dem Anruf des Autofahrers leitete die Polizei eine Fahndung mit Unterstützung eines Hubschraubers und einer Wärmebildkamera ein. Der flüchtige Motorradfahrer wurde schließlich in einem Waldstück nahe dem Neustädter Friedhof gefunden. Ein Schnelltest deutete darauf hin, dass der 39-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

Das gestohlene Motorrad wurde dem Besitzer zurückgegeben. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Diebstahls in einem besonders schweren Fall und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der entstandene Schaden wird auf rund 8.500 Euro geschätzt.