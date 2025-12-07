Chemnitz - Ein Konzert von Rechtsextremen in einer Chemnitzer Kleingartenanlage hat die Polizei auf den Plan gerufen. Das Vereinsheim war für eine private Geburtstagsfeier angemietet, die sich als Konzert mit Livemusik der rechten Szene entpuppte, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin machte der Vermieter von seinem Hausrecht Gebrauch und Polizisten beendeten die Veranstaltung. „Die Auflösung und Abreise der über 90 Teilnehmer verlief ohne Vorkommnisse“, hieß es in einer Mitteilung. „Involviert waren 28 Einsatzkräfte.“