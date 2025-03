Berlin - Um mutmaßliche Drogenhändler auf der Flucht zu stoppen, hat ein Polizist in Berlin-Kreuzberg auf ein sogenanntes Koks-Taxi geschossen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden trotzdem erst einige Meter später gefasst, wie die Polizei mitteilte.

Vorausgegangen war eine wilde Verfolgungsfahrt. Dabei wurden eine Polizistin und zwei Polizisten verletzt, ein weiterer Beamte bei der Festnahme der 31- und 25-Jährigen.

Zivilfahnder hatten nach Polizeiangaben das Duo am Freitagabend beobachtet, als es aus dem Auto heraus Drogen verkaufte. Als sie den Fahrer an der Weiterfahrt hindern wollten, gab der 31-Jährige Gas. Dabei wurde eine Polizistin einige Meter mitgerissen, da sie an der geöffneten Tür stand.

Auf Reifen von „Koks-Taxi“ geschossen

Es schloss sich laut Polizei eine wilde Verfolgungsjagd an, bei der andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden und es zum Unfall mit einem Zivilwagen der Polizei kam. Ein Polizist habe dann auf den hinteren rechten Reifen des mutmaßlichen „Koks-Taxis“ geschossen. Gleichwohl setzten die Männer die Flucht fort, kamen aber nicht mehr weit.

Der 31-Jährige wurde laut Polizei auch verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Das Auto sowie wie Wohnungen der beiden Verdächtigen wurden durchsucht, wie es hieß. Dabei fanden Polizisten Geld in fünfstelliger Höhe und mehrere Handys. Die Männer waren laut Polizei zunächst in Gewahrsam, sind inzwischen aber wieder auf freiem Fuß.