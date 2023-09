Vechta - Nach einer Verfolgung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei drei Jugendliche einer Diebesbande gestellt. In der Nacht auf Montag wurde in einer Elektrofirma in Vechta eingebrochen und vier Transporter entwendet, wie die Polizei mitteilte. Bei der Fahndung wurde ein Transporter in der Nähe aufgespürt, die Fahrer flüchteten. Zwei weitere Jugendliche fuhren in einem Transporter davon, der aber wegen technischer Probleme in der Innenstadt liegenblieb - der 14-jährige Fahrer wurde später gestellt. Sein 16-jähriger Beifahrer saß beim Eintreffen der Polizei im Wagen.

In einem dritten Transporter flüchtete ein 13-Jähriger über die A1 in Richtung Osnabrück und schließlich nach Nordrhein-Westfalen, wo es zu einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen kam. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Bei einem weiteren Unfall wurde der Fahrer gestellt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Verbleib des vierten Transporters oder zu den noch unbekannten Tatverdächtigen machen können.