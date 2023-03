Erfurt - Die Polizei hat in Erfurt einen Radfahrer mit Pfefferspray gestoppt. Der 22 Jahre alte Mann war der Polizei am frühen Samstagmorgen am Hauptbahnhof aufgefallen, weil er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war und noch eine Frau auf dem Rad mitfuhr, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten ihn stoppen wollten, fuhr der Mann einfach weiter durch das Bahnhofsgebäude auf eine Straße. Dort kam er erneut Polizisten entgegen. Da er weiterhin nicht hielt, setzte die Polizei Pfefferspray ein, hieß es in der Mitteilung.

Der 22-Jährige fuhr weiter über den Willy-Brandt-Platz, wo er stürzte. Die Polizei stellte bei ihm einen Alkoholwert von 1,44 Promille fest. Auch ein Drogentest war positiv. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein versicherungspflichtiges E-Bike, mit dem der Mann ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war.

Die 27-Jährige Mitfahrerin wurde bei dem Sturz leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. Der Radfahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.