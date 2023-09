Erfurt - Zwei Männer haben am Montagabend zwei Unfälle in Erfurt gebaut und dabei einen großen Schaden angerichtet. Außerdem fanden die Beamten im Unfallauto Diebesgut im Wert von 20.000 Euro, wie die Polizei Erfurt am Dienstag mitteilte. Die Polizei stellte das Auto demnach am Montagabend, nachdem der 38 Jahre alte Fahrer mit einem anderen Auto zusammengestoßen und später in eine Parkreihe geprallt war. Der 40 Jahre alte Beifahrer war laut Polizei schwer verletzt. Die beiden Unfälle verursachten einen Schaden von mehr als 30.000 Euro, wie es hieß.

Im Auto fand die Polizei den Angaben zufolge mehrere Handys, die zuvor aus einem Schullandheim im Kreis Schmalkalden-Meiningen gestohlen worden waren. Außerdem entdeckten die Beamten Drogen und einen Schlagstock im Wagen. Der 38 Jahre alte Fahrer stand laut Polizei selbst unter Drogen. Die Beamten ermitteln nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubter Entfernung vom Unfallort, unbefugten Gebrauchs des Autos, Verstößen gegen das Betäubungsmittel- sowie Waffengesetz und zum Hintergrund des Diebesguts.