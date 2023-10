Halle - Bei Schwerpunktkontrollen gegen Alkohol und Drogen am Steuer hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in Halle diverse Verstöße festgestellt. Insgesamt gab es neun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zudem seien acht Ordnungswidrigkeiten wegen Alkoholeinfluss am Steuer und drei Ordnungswidrigkeiten wegen Drogeneinfluss am Steuer festgestellt worden. Weiterhin gab es den Angaben zufolge zwei Strafanzeigen wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

Der höchste Alkoholwert wurde demnach bei einem 33-jährigen Mann festgestellt. Dieser habe mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen Funkstreifenwagen überholt. Als die Beamten den Mann kontrollierten, wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von über 2,5 Promille ermittelt. Der Mann konnte zudem keinen gültigen Führerschein vorweisen.