In Hamburg stürmt die Polizei ein Firmengelände und durchsucht die Ladung eines Lastwagens. Darin: Kokain im Wert von 100 Millionen Euro. Es werden mehrere Verdächtige festgenommen.

Hamburg - Bei einem Schlag gegen die Drogen-Mafia hat die Polizei in Hamburg mehr als zwei Tonnen Kokain sichergestellt. „Das ist ein herausragender Erfolg und eine der größten Sicherstellungsmengen im Rahmen einer laufenden Operation, bei der auch Tatverdächtige festgenommen wurden“, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD). Das Kokain habe einen Straßenverkaufswert von rund 100 Millionen Euro.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort am Mittwochabend wurden insgesamt zwölf Verdächtige festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Das Kokain war in Bananenkisten in einem Seecontainer versteckt. Als der Lastwagen mit dem Container vom Terminal Altenwerder zur Containerprüfanlage fahren sollte, wich der Lastwagenfahrer von der Route ab und stoppte in einer Lagerhalle auf dem Hinterhof einer Spedition. Dort wollten die Kriminellen die Drogen gegen Bananen austauschen.

Doch als der Lastwagen entladen werden sollte, griff das Spezialeinsatzkommando (SEK) zu. Vorausgegangen waren verdeckte Ermittlungen seit August. Die Beamten hatten Hinweise aus dem europäischen Ausland erhalten.