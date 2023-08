Zwickau - Bei Durchsuchungen mehrerer Wohnungen in Zwickau, Glauchau und Plauen hat die Polizei rund 13 Kilogramm Marihuana entdeckt. Zudem wurden drei Personen festgenommen. Ausgangspunkt waren Ermittlungen gegen eine afghanische Gruppe, wie die Polizeidirektion Zwickau am Freitag informierte. Seit Mittwochabend waren daraufhin die Wohnungen durchsucht worden. Das Gros der Drogen wurde demnach bei einer 20-jährigen Deutschen in Zwickau gefunden.

Sie und ein 23-jähriger Afghane seien festgenommen worden, ebenso ein weiterer Afghane (23) in Meerane. Gegen ihn habe ein Haftbefehl wegen Raubes vorgelegen, so dass er dem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die beiden anderen kamen wieder auf freien Fuß. Gegen alle drei werde wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt, so die Polizei. Die Ermittlungen hierzu dauern an.