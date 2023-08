Leipzig - Mehrere Hundert Gramm Heroin, mehr als zwanzig Gramm Crystal und eine zweistellige Zahl verschreibungspflichtiger Schmerztabletten hat die Polizei in einem Spätverkauf im Leipziger Osten sichergestellt. Die Beamten fanden die Drogen bei einer Durchsuchung des Spätverkaufs in Leipzig Neustadt-Neuschönefeld bereits am vergangenen Mittwoch, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beteiligt an der Durchsuchung waren auch Beamte der Bereitschaftspolizei und eine Diensthundestaffel.

Den Angaben zufolge hatte die Polizei einen Hinweis erhalten, dass aus dem Spätverkauf heraus Drogen verkauft werden sollten, woraufhin die richterlich angeordnete Durchsuchung stattfand. Die Einsatzkräfte nahmen den 24 Jahre alten Verkäufer fest. Die Ermittlungen wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dauern an.