Walsleben - Die Polizei hat auf der Autobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Walsleben und Herzsprung (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) Lastwagen kontrolliert und viele Verstöße festgestellt. Insgesamt hielten bei der Kontrolle am Montagvormittag 15 Lkw den Mindestabstand von 50 Metern nicht ein und zwei überholten trotz Verbot, wie die Polizeidirektion Nord am Dienstag mitteilte.

Sieben Fahrer hielten sich laut Polizei nicht an die Lenk- und Ruhezeiten, die für Lasterfahrer gelten. An drei Anhängern stellte ein Gutachter demnach erhebliche Mängel an den Bremsen fest. Während der Kontrolle galt den Angaben zufolge an der Stelle eine Maximalgeschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde. Insgesamt fuhren laut Polizei 148 Menschen zu schnell an der Kontrollstelle vorbei.