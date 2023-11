Oldenburg - Eine Tasche mit 16 Gramm Marihuana haben Bundespolizisten nach einem Tipp des Besitzers entdeckt. Der 19-jährige Verdächtige hatte am Sonntag seine Laptoptasche an einem Busbahnhof in Oldenburg vergessen und die Beamten gebeten, sie für ihn einzusammeln, wie die Polizei am Montag mitteilte. „Wir haben die Tasche dann durchsucht, um später prüfen zu können, ob sie wirklich dem Anrufer gehört“, erklärte ein Polizeisprecher.

Neben dem Marihuana entdeckten die Beamten auch Hanfsamen in der Tasche. Der Mann erhielt daher eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Seine Tasche holte er am Abend ab.