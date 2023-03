Erfurt/Apolda - Fast 20 Jahre nach einem Mordfall in Apolda hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet. Bei dem am Donnerstag vergangener Woche festgenommenen Mann handle es sich um den früheren Ehemann des Opfers, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) am Montag. Zuvor hatte die „Thüringer Allgemeine“ über die neue Entwicklung in dem Mordfall berichtet.

Es werde geprüft, ob es sich um einen Auftragsmord handelte, heißt es in dem Bericht weiter. Weitere Details nannte die LKA-Sprecherin mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Am 16. Januar 2004 war am frühen Morgen eine 35 Jahre alte Frau in ihrem Auto auf dem Weg zur Arbeit in Apolda von mehreren Schüssen in Kopf und Oberkörper getroffen worden. Die Polizei hatte damals die Sonderkommission „Käfer“ gegründet, die mehr als 500 Personen vernommen und 55 Spuren verfolgt hatte.