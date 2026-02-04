Für mehr Sicherheit will die Polizei Fehler und Mängel im gewerblichen Güter- und Personenverkehr aufdecken. Eine Woche lang wird mehr kontrolliert.

Magdeburg - Für mehr Sicherheit auf Sachsen-Anhalts Straßen will die Polizei verstärkt Lkw und Busse kontrollieren. Vom 9. bis 15. Februar sollen mögliche Verstöße gezielt bei regionalen Schwerpunktkontrollen aufgedeckt werden, wie das Innenministerium in Magdeburg miteilte. Vor allem der technische Zustand der Fahrzeuge, die Ladungssicherung und die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten werden bei der „Roadpol-Kontrollwoche“ unter die Lupe genommen, wie es hieß.

Es gehe aber nicht nur um das Aufdecken von Verstößen, sondern auch um Aufklärung und Prävention, etwa zu Themen wie Übermüdung und Ablenkung am Steuer. Da Lkw und Busse aufgrund ihrer Größe und Masse ein besonders hohes Gefahrenpotenzial hätten, könnten Fahruntüchtigkeit und technische Mängel schnell zu Unfällen mit schwerwiegenden Folgen führen, hieß es.

Bis Ende des Jahres sollen acht weitere Verkehrsüberwachungsaktionen im Land stattfinden, auch mit den Schwerpunkten Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen.