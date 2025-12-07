Die Kriminalpolizei ist an mehreren Orten in Thüringen und Sachsen-Anhalt im Einsatz. Der Grund: Ermittlungen wegen Drogenkriminalität. Bei einer Übergabe von Kokain schlagen die Polizisten zu.

Sangerhausen - Polizisten haben bei einem Einsatz in Sachsen-Anhalt und Thüringen fünf Menschen bei einer Drogen-Übergabe vorläufig festgenommen. Einer der Tatverdächtigen trug dabei eine Schusswaffe, wie die Polizei Nordhausen mitteilte. Mehr als ein Kilogramm Kokain wollten die Täter am Samstag demnach übergeben.

Die Festnahmen sind das Ergebnis von mehreren Einsätzen der Kriminalpolizei im Großraum Sangerhausen und an mehreren Orten in Nordthüringen, wie es hieß. Dabei ging es laut Polizei um Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.