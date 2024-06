Bremen - Sieben Menschen sind ersten Erkenntnissen nach bei einem Zusammenstoß eines Autos und eines Busses am Montag in Bremen leicht verletzt worden. Die Verletzten wurden zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Weitere Informationen lagen der Sprecherin vorerst nicht vor. Zunächst berichteten mehrere Medien.