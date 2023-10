Leipzig - Zwei Demonstrationen zum Nahost-Konflikt in Leipzig sind bis zum Abend friedlich verlaufen. Es gab dort sowohl eine pro-israelische als auch eine pro-palästinensische Kundgebung. Die Polizei war am Donnerstagnachmittag mit über 500 Einsatzkräften vor Ort, um eine mögliche Eskalation zu verhindern. Polizeisprecher Olaf Hoppe sagte, man habe versucht, die Teilnehmer der beiden Demonstrationen in der Leipziger Innenstadt auseinanderzuhalten.

Ein Mann, der bei der pro-palästinensischen Kundgebung die israelische Flagge auspackte und damit für einen kurzen Aufruhr sorgte, wurde der Demonstration verwiesen. Die Kundgebung, bei der sich die Teilnehmer mit Israel solidarisch zeigten, verlief ohne Zwischenfälle. Die Einsatzkräfte der Polizei seien weiterhin in Alarmbereitschaft, sagte der Sprecher am frühen Abend.