Das blinkende Blaulicht an einem Dienstauto der Polizei.

Schalkau - Ein 22-Jähriger soll in Schalkau (Landkreis Sonneberg) mutmaßlich mit einer Luftdruckwaffe aus einer Wohnung auf ein Fenster geschossen haben. Gegen den Mann wird wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz ermittelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach fanden Beamten am Sonntagabend ein zerschossenes Fenster vor. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Polizisten Zutritt zu der Wohnung des mutmaßlichen Schützen. Dort beschlagnahmten sie den Angaben zufolge eine Luftdruckwaffe. Zudem hätten sie einen illegalen Böller bei dem 22-Jährigen festgestellt.