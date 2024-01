Braunschweig - Ein 32 Jahre alter Mann ist in der Braunschweiger Innenstadt nach Polizeiangaben geschlagen und rassistisch beleidigt worden. Der liberianische Staatsbürger wurde am Samstagabend aus einer Gruppe von sechs Männern heraus attackiert, wie die Beamten am Montag mitteilten. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt und konnte nach einer Behandlung die Polizeidienststelle verlassen.

Zeugen hätten geschildert, dass es sich um einen ansatzlosen Angriff gehandelt habe. Nach dem Polizeibericht wurde das Opfer aus der Gruppe bedroht, rassistisch beleidigt und anschließend geschlagen. Der Mann versuchte zu fliehen, wurde aber eingeholt. Zum Schutz soll der 32-Jährige eine Flasche und eine Holzlatte aufgehoben und vor sich gehalten haben. Von einem Angreifer sei er dann von hinten ergriffen und gewürgt worden, ein anderer Mann habe versucht, ihm ein Kunststoffschild mit Holzrahmen auf den Kopf zu schlagen.

Erste Einsatzkräfte verhinderten nach Polizeiangaben weitere Taten und stellten vor Ort zwei Verdächtige. Die beiden Deutschen im Alter von 28 und 25 Jahren waren alkoholisiert und mussten eine Blutprobe abgeben. Sie erhielten nach den polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis für die Innenstadt. Zudem gab es Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Der Staatsschutz ermittelt.