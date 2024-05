Berlin - Rund 850 Menschen haben sich am Dienstagabend zu einer propalästinensischen Kundgebung in Berlin-Neukölln versammelt. Zu besonderen Vorkommnissen sei es nicht gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Polizeikräfte lösten die Demo am Hermannplatz am späten Abend auf. Etwa 200 Teilnehmer waren am Ende noch dort. Der Polizeieinsatz wurde am frühen Mittwochmorgen beendet. Ob es zu Auseinandersetzungen oder Festnahmen kam, blieb zunächst unklar.