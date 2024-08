Der Schulanfang bedeutet für einige Kinder auch, sich selbstständig auf den Weg zur Schule zu machen. Die Polizei kündigt bereits Verkehrskontrollen an.

Polizei kündigt Kontrollen zu Schulbeginn an

Zum Schulbeginn will die Polizei in Brandenburg verstärkt Verkehrskontrollen durchführen. Archivbild

Potsdam - Die Polizei in Brandenburg plant, den Schulbeginn in wenigen Tagen mit Kontrollen zu begleiten. „Um die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu schützen, bereitet die Polizei umfangreiche Kontrollen im Umfeld der Schulen und Horteinrichtungen vor“, erklärte ein Sprecher der Polizei. Viele Schulanfänger sammelten nun ihre ersten Erfahrungen mit dem Straßenverkehr. „Aus diesem Anlass wird erneut landesweit das Thema Schulwegsicherheit in den Fokus der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit gerückt, um über die Gefahren aufzuklären und dies durch entsprechende Verkehrsüberwachungsmaßnahmen zu begleiten“, führte der Sprecher aus.

Neben den Kontrollen sollen auch verschiedene Trainings angeboten werden, um den Schülern das richtige Verhalten im Straßenverkehr beizubringen und sie für die Gefahren zu sensibilisieren. „Dazu zählen Fußgängertrainings, die Ausbildung von Schülerlotsen und Besuche des Puppentheaters, welches im Stück „Glück gehabt“ das richtige Überqueren der Fahrbahn thematisiert“, ergänzte der Polizeisprecher. Die Schule beginnt am Brandenburg für die meisten Schüler am 2. September.