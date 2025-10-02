Oft sind ältere Menschen das Ziel von Taschendieben. Die Thüringer Polizei will nun Seniorinnen und Senioren in einer Aktionswoche über die Gefahr aufklären.

Erfurt - Die Thüringer Polizei will in einer Aktionswoche Seniorinnen und Senioren auf die Gefahr von Taschendieben aufmerksam machen. Vom 6. bis zum 10. Oktober spricht die Polizei ältere Menschen auf dem Weg in Supermärkte an und zeigt ihnen, wie sie sich vor Diebstählen schützen können, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Zum Beispiel rät die Polizei dazu, Wertsachen in Handtaschen oder Stoffbeuteln nicht an den Einkaufswagen zu hängen, sondern sie nah am Körper zu tragen. Außerdem wollen die Polizisten den Menschen die Angst nehmen, Anzeige zu erstatten, wenn sie Opfer eines Diebstahls werden. Die Präventionskampagne läuft den Angaben zufolge bundesweit.