Hamburg - Im Zusammenhang mit dem Sorgerechtsstreit um zwei Kinder der Unternehmerin Christina Block hat die Hamburger Polizei am Mittwochabend die Familie aufgesucht. „Wir konnten uns davon überzeugen, dass die Kinder bei Frau Block sind und es ihnen augenscheinlich körperlich gut geht“, teilte Polizeisprecherin Sandra Levgrün mit. An dem Besuch sei auch das Jugendamt beteiligt gewesen.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft erklärten gleichlautend, dass sie weiterhin damit beschäftigt seien, das Geschehen aufzuklären und die dazu erforderlichen Maßnahmen zu treffen. „Zum Schutz laufender Ermittlungen und zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten können derzeit keine näheren Auskünfte erteilt werden“, hieß es weiter.

Der Vater der beiden Kinder war in der Silvesternacht von Unbekannten in Süddänemark überfallen worden. Die Täter hatten dabei nach Angaben der dänischen Polizei den 10-jährigen Jungen und das 13 Jahre alte Mädchen in einem Auto mitgenommen. Es werde wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt, hieß es in der Mitteilung der dänischen Polizei.

Streit um Enkel bereitet Eugen Block „Herzleid“

Der Sorgerechtsstreit um zwei seiner Enkelkinder hat dem Hamburger Steakhaus-Unternehmer Eugen Block „viel Herzleid“ bereitet. Das sagte der Gründer der Restaurantkette Block House dem „Hamburger Abendblatt“ am Donnerstag. Der 83-Jährige sagte, dass sich seine Enkel nun bei seiner Tochter Christina Block aufhalten, er habe sie aber noch nicht wiedergesehen.